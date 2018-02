Tylko w WP. Zaskakująca deklaracja Timmermansa ws. Kaczyńskiego. Wiemy, co na to PiS

- Z przyjemnością - to reakcja wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa na pytanie o możliwość spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. Co na to PiS? - Oficjalnego zaproszenia nie ma - zwraca uwagę rzeczniczka partii Beata Mazurek.

Deklaracja padła w rozmowie z naszym dziennikarzem. - Z przyjemnością porozmawiałbym z panem Kaczyńskim o wszystkim, na każdy temat dotyczący przyszłości UE, dotyczący roli Polski w Europie, dotyczący rządów prawa i niezależności sędziów - zapewnił Timmermans. Podkreślił, że "byłby zachwycony" móc porozmawiać z Kaczyńskim "zarówno z perspektywy politycznej, jak i czysto ludzkiej".

Co na to PiS? O zdanie zapytaliśmy rzeczniczkę partii, Beatę Mazurek. - Spotkanie można rozważać wtedy, kiedy będzie oficjalny sygnał do tego, że pan Timmermans rzeczywiście jest zainteresowany spotkaniem. I zrobi to w sposób oficjalny, a nie przez media - podkreśliła.

Nie zabrakło uszczypliwości. - Publiczne mówienie przez polityka o tym, że chętnie by się spotkał, jest trochę śmieszne. Jak ktoś chce się z kimś spotkać, wystosowuje zaproszenie, a nie najpierw informuje media, stawiając drugą stronę pod ścianą - podkreśliła.

Zapewniła, że jeżeli oficjalna prośba nastąpi, partia na pewno się do niej odniesie.

"Bardzo dobra zmiana"?

Deklaracja ws. spotkania z Kaczyńskim to nie wszystko. Wiceszef KE pozytywnie ocenił nowy polski rząd. - Pierwszy raz od dwóch lat prowadzimy dialog. Wcześniej go nie było. Uważam, że to bardzo dobra zmiana - mówił.

W tej kwestii PiS również ma własne zdanie. - Mamy prawo reformować kraj w taki sposób, jaki uważamy za słuszny. Rozwiązania, które proponujemy, nie odbiegają od tych, które funkcjonują w innych krajach europejskich. Natomiast cieszy to, że Frans Timmermans mówi o dobrej zmianie - stwierdziła w rozmowie z WP Mazurek.

Ale dodała, że dialog z KE prowadziła również premier Beata Szydło.