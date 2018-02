Tylko w WP. Jan Tomasz Gross: jedyny sposób obrony Polski to konfrontacja z prawdą historyczną

- Bezpośrednia odpowiedzialność za to, co się dzieje, spoczywa na zabójcach. Są nimi polskie tłumy, które do niczego nie są przymuszane - powiedział w rozmowie z WP profesor Jan Tomasz Gross. Historyk sprzeciwia się zamazywaniu prawdy historycznej dot. Holokaustu.

Reporter WP Jarosław Kociszewski spotkał się z Grossem w Berlinie. Historyk podkreślił, że jego zdaniem "nigdzie nie ma tak znakomitej historiografii na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie okupacji", jak w Polsce. Jego zdaniem bronić dobrego imienia Polski w skuteczny sposób można jedynie dzięki konfrontacji z prawdą historyczną.

- Zaprzeczanie jej jest absurdem - podkreślił. Jak zaznaczył, ludzie mówiąc o "polskich obozach koncentracyjnych" mają na myśli ich lokalizację. Mówienie, że Polacy muszą bronić się przed zarzutami organizowania obozów, jest według niego "bez sensu".