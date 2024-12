Tylko skuteczne zarządzanie funduszami z KPO przyśpieszy rozwój kraju. Wyniki sondażu

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Z badania przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że zdecydowana większość Polaków uważa efektywne wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) za istotne. 85,9 procent respondentów zgadza się z tym stwierdzeniem, w tym 53,0 procent wskazało, że jest to dla nich "zdecydowanie istotne", a 32,9 procent uznało, że jest to "raczej istotne".

Wyniki sondażu jednoznacznie pokazują, że Polacy przywiązują dużą wagę do efektywnego zarządzania funduszami z Krajowego Planu Odbudowy. Świadczy to o wysokich oczekiwaniach społecznych wobec realizacji projektów finansowanych z KPO, które mają na celu poprawę infrastruktury, ochronę środowiska, rozwój edukacji oraz modernizację różnych sektorów gospodarki.

Niski odsetek osób, które uznały tę kwestię za nieistotną, wskazuje na powszechną świadomość znaczenia KPO dla rozwoju Polski. Warto jednak zwrócić uwagę na 8,5 procent respondentów, którzy nie potrafili jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, co może wynikać z niedostatecznej wiedzy o szczegółach planu lub braku zaufania do jego realizacji.