Tylko Polacy i Grecy tak potrafią: wydawać więcej, niż się zarabia

Sylvain Bersinger z francuskiego instytutu ekonomicznego Astères wyjaśnia: - Jeśli gospodarstwa domowe zarabiają 100 euro, wydają 87,30 euro to pozostaje im 12,70 euro do zagospodarowania. To normalna kwota. W większości krajów Unii stopa oszczędności gospodarstw domowych wynosi od 10 do 15 procent - powiedział specjalista cytowany przez EuroNews. To znacznie więcej niż w Stanach Zjednoczonych. Według niemieckiej platformy Statista, Amerykanie we wrześniu 2023 r. zaoszczędzili tylko 3,4 procent swoich dochodów.