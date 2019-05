"Tylko nie mów nikomu". Za granicą też głośno o filmie

Premiera filmu braci Sekielskich o pedofilii w Kościele i jego bezprecedensowa popularność zostały dostrzeżone przez zagraniczne media i komentatorów. Wieść o filmie dotarła także do Watykanu.

W ciągu dwóch dni od swojej premiery, dokument "Tylko nie mów nikomu" został wyświetlony prawie 8 milionów razy, zmusił do reakcji przywódców polskiego Kościoła i liderów największych partii politycznych. Nic więc dziwnego, że pisze o nim także prasa zagraniczna.

Depesze na temat filmu nadały dwie międzynarodowe agencje informacyjne, AFP i Reuters. Według AFP, film jest przełomowy i stawia konkluzję, że Jan Paweł II przymykał oko na na problem molestowania małoletnich w polskim Kościele w czasach komunizmu. Obie agencje zauważają, że na film zareagował prezes PiS Jarosław Kaczyński, który zapowiedział zwiększenie kar dla pedofilów do 30 lat.

"Publikacja dokumentu o księżach pedofilach stworzyło nowe pole bitwy w kampanii wyborczej naznaczonej debatą na temat religii i seksualności" - pisze Reuters. Depesze znalazły się w wielu światowych mediach, m.in. na stronach "New York Timesa".

Według Aleksa Marshalla, dziennikarza nowojorskiego dziennika, film braci Sekielskich jest kolejnym krokiem w "niezwykłym procesie", jaki dokonuje się w sprawie stosunku Polaków do Kościoła.

"To, co działo się w Polsce w tej sprawie w ciągu ostatniego roku jest niesamowite" - napisał Marshall na Twitterze, dodając, że wszystko zaczęło się od filmu Kler Wojciecha Smarzowskiego.

- Mnie to się nie mieści w głowie, ale okazuje się, że to jest prawda. Jestem zaskoczony, nie podoba mi się to wszystko - podsumował - powiedział były prezydent.