"Tylko nie mów nikomu". Kontrowersje wokół profilu Franciszkanów

Franciszkanie z Niepokalanowa wzięli w obronę księży. Po emisji filmu "Tylko nie mów nikomu" zamieścili posty ze zdjęciem dziewczynki w komunijnej sukience i podpisem "Nikt mnie nie molestował”. Profil miał być zamknięty w piątek, jednak zakonnicy wycofali się z decyzji.

"Szkoda, bo do tej pory ten profil był jednym z najbardziej rzetelnie, uczciwie i dobrze prowadzonych katolickich profili na FB. (…) Wielki błąd Ojcowie robicie! Proszę to jeszcze przemyśleć. Ta strona była jak świeży wiosenny powiew czystej miłości, modlitwy i błogosławieństwa. Była inna niż wszystko" – to tylko dwa spośród kilkuset komentarzy.