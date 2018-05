Tylko eksperymentalna szczepionka może zatrzymać ebolę. Lekarze w Kongo walczą z czasem

Gorączka krwotoczna znowu zabija. Rośnie liczba ludzi zarażonych wirusem ebola w Kongo. Lekarze rozpoczynają podawanie eksperymentalnej szczepionki. To wyścig z czasem. Choroba dotarła już do dużego miasta.

Pierwsze informacje o tym, że wirus wywołujący gorączkę krwotoczną wrócił do Konga, pojawiły się w połowie miesiąca. Od tamtej pory liczba potwierdzonych i przypuszczalnych zarażeń wzrosła do 46, a 25 ludzi zmarło. Wśród ofiar są 3 członkowie ekip medycznych, czyli ludzie odpowiedzialni za powstrzymanie epidemii.

Milionowe miasto w niebezpieczeństwie

WHO nie ogłosiła jeszcze alarmu międzynarodowego, ale Kenia, Nigeria, Gwinea i Gambia także rozpoczęły kontrolę temperatury podróżnych na lotniskach i przejściach granicznych. Do Konga trafiło 4 tys. dawek eksperymentalnej szczepionki, która przeszła już ograniczone testy na ludziach. Sytuacja jest na tyle poważna, że WHO postanowiła nie czekać na koniec prób i użyć nie do końca sprawdzonego leku, który jest obecnie jedyną realną nadzieją na zatrzymanie choroby.