Tylko 50 osób wejdzie do kościoła. Biskupi wskazali, kto będzie miał pierwszeństwo

- Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we mszach świętych do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób - ogłosił w specjalnym dekrecie biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.