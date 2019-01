Tych babć nie naśladuj. Kradły perfumy, żeby dorobić do emerytury

Takiej historii stołeczni policjanci dawno w swoich kronikach nie odnotowali. Dwie babcie, na co dzień siostry, postanowiły, że ich głównym źródłem dochodu nie będzie emerytura, ale kradzież markowych perfum w drogeriach. Przy okazji Dnia Babci publikujemy ten tekst ku przestrodze.

Danuta K. lat 75 i Wanda B. lat 70 – to główne bohaterki niechlubnego procederu. Prywatnie miłe, sympatyczne, starsze kobiety. Mieszkanki warszawskiej Pragi, często spacerujące w pobliżu Ronda Waszyngtona. Swoim wyglądem wzbudzały zaufanie. Zawsze elegancko ubrane, elokwentne, a tak naprawdę bardzo sprytne i przebiegłe.

Jedna zagadywała, druga kradła

Ich sposób na "dorobienie” był przez długi czas skuteczny. Można rzec, że działały według wypracowanego schematu. - Kobiety wchodziły do drogerii i zagadywały personel. Zawsze były miłe i uśmiechnięte. Nikt z pracowników nawet nie pomyślał, że gdy jedna z pań z nimi rozmawiała, to druga sięgała po flakoniki najdroższych perfum, wkładała je do swojej torebki i wychodził, mijając punkty kasowe – mówi Wirtualnej Polsce oficer prasowy mokotowskiej policji Robert Koniuszy.