Twarda sztuka. Babcia Zosia z Odessy

Ale nie jest też babcią, która uczy modlitw. W 2000 r. odwiedza ją młodsza wnuczka Karolina z przyjaciółką i ma dylemat: iść do słynnej opery odeskiej, czy do kościoła – bo niedziela. A babcia na to: "A co ty do kościoła będziesz chodziła, co ty starych bab nie widziałaś?".