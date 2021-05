TVP znów alarmuje. Chodzi o taniec Roksany Węgiel

Roksana Węgiel w programie tanecznym TVP występuje razem z Oliwą Górniak. Nastolatki w ostatnim odcinku tańczyły razem do hitów Britney Spears. Nie wszystkim to się spodobało.

TVP o tańcu Roksany Węgiel

Jak przekazał serwis "Pudelek", władzom TVP miała się nie spodobać choreografia Roxie. Młoda piosenkarka tańczyła do hitów Britney Spears - "Baby One More Time" i "Toxic".

"Po szóstym odcinku do produkcji spłynęły informacje, że przedstawiane w programie choreografie są promowaniem nagości i erotyki w telewizji publicznej. Chodzi przede wszystkim o występy nieletnich Roksany Węgiel i Oliwii Górniak. Podczas wykonywania układów do teledysków Britney Spears ('Baby One More Tim' i 'Toxic') Roksana wykonywała prowokujące gesty i prezentowała obnażone części ciała" - cytuje słowa swojego źródła serwis Pudelek.pl.