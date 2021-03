TVP dostaje od rządu za mało? Tak uważa Jacek Kurski

W wywiadzie dla serwisu wirtualnemedia.pl, Jacek Kurski stwierdził, że sytuacja finansowa TVP jest stabilna, w czym duża zasługa państwowej dotacji. - Sytuacja finansowa jest stabilna, dzięki rekompensacie - co chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić - że jest ona niczym innym, niż wykonaniem ustawy, która obowiązuje w Polsce - powiedział.

TVP dostaje za mało? Kurski mówi o 3,5 mld złotych

Kurski podkreślił jednak, że 2 mld z państwowej kasy to i tak niepełna kwota tego, co powinna otrzymywać od rządu państwowa telewizja. - Gdyby ustawa działała prawidłowo, państwo powinno na media publiczne dawać prawie 3,5 mld zł - stwierdził. - Jeżeli państwo część obywateli zwalnia, jednocześnie od innych nie jest w stanie ściągnąć abonamentu, a jednocześnie oczekuje niezakłóconego funkcjonowania telewizji publicznej, to powinno dać rekompensatę - mówił. Zdaniem prezesa TVP dopiero obecna władza należycie wywiązuje się z obowiązku finansowania mediów państwowych.