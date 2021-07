Tuszyn. Strzelił z repliki broni. Trafił przypadkowego mężczyznę

"Jak się okazało pistolet, którego użył, to replika broni na metalowe kulki. 31-latek został zatrzymany przez mundurowych. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności" - przekazali łódzcy mundurowi.