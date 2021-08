Tusk na Radzie Krajowej PO. "To początek wielkiej gry"

- Ten miesiąc miodowy właśnie się kończy. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że to, co przed nami, to tylko nadzieje naszych sympatyków i niepokoje oponentów. Przed nami tygodnie ciężkiej pracy na rzecz Polaków. To moje pierwsze przesłanie do was: to nie koniec, to początek tej wielkiej gry - dodał Donald Tusk.