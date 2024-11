Tusk zagłosuje na Sikorskiego? Padła niespodziewana deklaracja

- Wydaje mi się, że Donald Tusk zagłosuje na mnie. Gdyby chciał namaścić Rafała Trzaskowskiego, zrobiłby to wiele miesięcy temu (...) To ja pomagałem powrotowi Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, a niektórzy próbowali temu zapobiec i rzucić mu rękawice. To był mój współzawodnik w tych prawyborach - deklarował w Polsat News w czwartek Radosław Sikorski.

W trakcie wspomnianego spotkania pod Warszawą prezydent Warszawy zdążył jeszcze zaatakować stronnika Radosława Sikorskiego - Romana Giertycha. Stwierdził, że dziwi go to, że ludzie, którzy "nie mają nic wspólnego z Koalicją Obywatelską" (Giertych nie należy do KO), dzisiaj próbują organizować kampanię jednego z kandydatów. - Ja w coś naprawdę wierzę. I nie zmieniam poglądów co dwa dni. Pamiętajcie o tym. Pomyślcie o wiarygodności - mówił do publiczności, nawiązując do zmian poglądów Giertycha.