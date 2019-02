Tusk wstawia się za Koalicją Europejską. Chwali też Biedronia

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział, że będzie wspierał Koalicję Europejską. Pochwalił również pracę, którą na lewej stronie sceny politycznej wykonuje Robert Biedroń. Tusk wbił również szpilkę swojemu przeciwnikowi politycznemu Jarosławowi Kaczyńskiemu.

- Jest wiele spekulacji dotyczących koalicji partyjnych. Nie potrzeba w Polsce nowej partii w Polsce. Doceniam to, co robi Wiosna pana Biedronia, chociaż nie ze wszystkim się zgadzam - powiedział Tusk na antenie TVN24.

Tusk odniósł się również do pogłosek nt. Ruchu 4 Czerwca, na czele którego miałby stanąć. Były premier zapowiedział, że nie zamierza tworzyć nowej partii politycznej. - Jestem przekonany o tym, że rocznica 4 czerwca jest bardzo ważna. Potrzeba mobilizacji i nowej energii, która była właśnie w roku 1989. Z najwyższym uznaniem myślę o tych, którzy chcą zjednoczyć opozycję. Tu nie ma miejsca na 10 czy 15 różnych zdań. Intuicja mi mówi, że to może jednak nie wystarczyć. (...) Partie nie powinny obawiać się nowego ugrupowania. Nie powinny obawiać się też nowego ruchu obywatelskiego. Takiej stagnacji chciałby PiS - stwierdził.

Enigmatyczna odpowiedź

Były premier odniósł się także do sprawy spółki Srebrna, w którą zamieszany jest Jarosław Kaczyński. Tusk oskarżył szefa PiS o chciwość. - To obsesja pieniędzy. Wiele razy byłem w relacjach ze środowiskiem Jarosława Kaczyńskiego, także za czasów Porozumienia Centrum. Zawsze chciał mieć bardzo dużo pieniędzy by robić politykę. Wydaje się, że to ewoluowało i urosło do poziomu obsesji - ocenił.