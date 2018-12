Tusk w swoim żywiole. Pokazał, jak "harata w gałę" w Argentynie

"Co zrobić podczas krótkiej przerwy między sesjami szczytu G20? Kiedy jesteś w Argentynie, rób to, co robią Argentyńczycy!" - napisał na Instagramie Donald Tusk. Były premier pokazał kilka zdjęć, na których gra w piłkę nożną.

Donald Tusk wielokrotnie udowadniał, że piłka nożna to jego pasja. (Instagram.com, Fot: Donald Tusk)

Szczyt G20 odbywa się w Buenos Aires w Argentynie. To kraj, który słynie z zamiłowania do piłki nożnej. Doskonale wie o tym szef Rady Europejskiej, który w przerwie między sesjami postanowił dać temu wyraz. Zdjęciami z boiska pochwalił się na swoim profilu na instagramie. W grze zupełnie nie przeszkadzał mu formalny strój.

Były premier pokazał też zdjęcie koszulki z jego nazwiskiem, którą otrzymał od organizatorów szczytu.

Donald Tusk aktywnie uczestniczy w szczycie G20. Podczas piątkowej konferencji prasowej w Buenos Aires odniósł się do umowy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. - Unia Europejska zgodziła się na uporządkowany "rozwód" z Wielką Brytanią. Na kilka dni przed głosowaniem w Izbie Gmin staje się coraz bardziej jasne, że ta umowa jest najlepszą możliwą, jedyną możliwą - powiedział Tusk.

- Jeśli umowa zostanie odrzucona staniemy przed alternatywą: bez umowy, albo w ogóle bez brexitu. Chcę was zapewnić, że UE jest przygotowana na każdy scenariusz - podsumował polityk.