Tusk składa kondolencje Grasiowi. "Trzymaj się, przyjacielu"

Przewodniczący Rady Europejskiej przekazał na Twitterze wyrazy współczucia z powodu śmierci matki swojemu wieloletniemu współpracownikowi Pawłowi Grasiowi.

Graś uchodzi za jednego z najbliższych i najwierniejszych współpracowników Tuska. Od 2009 do 2014 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego rządu, na czele którego stał Tusk. Wówczas zrezygnował ze stanowiska oraz z funkcji sekretarza generalnego PO, by wraz z nowym szefem Rady Europejskiej wyjechać do Brukseli. Tam został starszym doradcą ds. polityki i komunikacji odpowiedzialnym za kontakty z Parlamentem Europejskim, parlamentami narodowymi i partiami politycznymi i ponownie ściśle współpracował z Tuskiem.