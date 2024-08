"Siedzieć cicho". Po wpisie Tuska sieć zalały komentarze

"Do wszystkich inicjatorów i patronów Nord Stream 1 i 2. Jedyne co powinniście dzisiaj zrobić, to przeprosić i siedzieć cicho" - napisał w sobotę Donald Tusk na platformie X. Premier nawiązał tym samym do ostatnich doniesień amerykańskiej i niemieckiej prasy, według których za wybuchami na Nord Stream 1 stoją Ukraińcy, a wszystko miało odbywać się w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą.