Brytyjski premier ujawnia. Myśliwce Typhoon będą patrolować polskie niebo

- Mamy coś jeszcze wspólnego. Łączy nas miłość do Margaret Thatcher - stwierdził Sunak. - Gdy w 1988 roku odwiedziła Warszawę, opisała to ryzyko, któremu musimy dzisiaj stawić czoła. Powiedziała, że wolność pociąga za sobą odpowiedzialność. Miała rację i bardzo się cieszę, że my jesteśmy odpowiedzialni - zakończył swoje wystąpienie Rishi Sunak.