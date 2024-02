Tusk na prezydenta? Słowa premiera dają do myślenia

Zgrzyt na linii Tusk - Trzaskowski?

- To zasila konflikt, który nie wiem, czy rzeczywiście istnieje, bo obaj zarzekają się, że go nie ma, a mówię o konflikcie Tusk - Trzaskowski. Że jakby jeden drugiemu nie do końca ufa i jeden drugiego próbuje rozgrywać. Głównie Tusk Trzaskowskiego - stwierdziła dziennikarka Aleksandra Pawlicka. Zapytana, czy jej zdaniem Tusk marzy o pałacu prezydenckim, odparła: - Ja bym tego nie wykluczała.