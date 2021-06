Tusk i Budka przed telewizorem. "Jesteśmy jedną drużyną"

Zanim doszło do spotkania spekulowano, że jego tematem może być nowa rola byłego premiera w polskiej polityce. Tusk powiedział niedawno na antenie TVN24, że zrobi wszystko, by nie dopuścić do tego, że PiS wygra kolejne wybory, co odczytano, jako chęć powrotu do rodzimej polityki. - Całe swoje młode życie zainwestowałem w to, żeby 4 czerwca się zdarzył i dziś mam też poczucie, że trzeba znowu zainwestować wszystko, co można, żeby wolność i przyzwoitość w życiu publicznym była nie tylko marzeniem, ale stała się faktem - mówił wówczas Donald Tusk.