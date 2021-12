Tusk do Ukraińców: nie będziemy "tym trzecim". Pomożemy wam

Nie będziemy "tym trzecim"

Tusk nawiązał także do obecnej eskalacji napięcia na linii Kijów-Moskwa. - Jest takie polskie powiedzenie: gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta - mówił - My, Polacy, nie chcemy biernie patrzeć na ten spór. Zrobię wszystko, by wasi polscy przyjaciele zjednoczyli się i pomogli wam w tych ciężkich zmaganiach [z Rosją]. To leży w interesie obu naszych narodów, naszej wspólnej przyszłości.