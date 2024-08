"Turysto, wracaj do domu!". Problem z przyjezdnymi na Majorce

Teraz jednak na murach w wakacyjnym raju pojawiły się hasła, które są trudne do strawienia - donosi niemiecka agencja prasowa DPA. "Kill a Tourist" ("Zabij turystę") napisał ktoś w Manacor na Majorce, a w kilku miejscach w Palmie po niemiecku: "Tourismus macht frei" ("Turystyka czyni wolnym"), najwyraźniej aluzja do nazistowskiego sloganu "Arbeit macht frei" ("Praca czyni wolnym") umieszczanym nad bramami wejściowymi do niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych.