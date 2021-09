Warszawa. Turystka wróciła z wakacji z niespodziewanym pasażerem w walizce

Gekon trafił do warszawskiego zoo

Gekon został bezpiecznie odłowiony i przetransportowany do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Tam znajduje się Centrum CITES (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), do którego trafiają zwierzęta z nielegalnego przemytu. Miejsce do działa w oparciu o Konwencję Waszyngtońską, uchwaloną w celu ograniczenia tego procederu.