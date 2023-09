Turyści z Niemiec oburzeni luksusowym hotelem w Albanii

Po koszmarnych wakacjach Melanie Zeeb i Michael Bürger chcieli po prostu wrócić do domu. Jednak lot powrotny stał się kolejnym problemem. Z powodu overbookingu nie mogli polecieć z Tirany do Berlina. Linia lotnicza zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie zapewnia nowego lotu bezpośrednio do Berlina. Zamiast tego para otrzymała możliwość przelotu z Tirany do Kolonii.