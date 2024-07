Turyści opisują hotele grozy. Ich relacje mrożą krew w żyłach

Rosjanie mają bardzo dziwny sposób bycia. Czują się lepsi. Często są głośni, zawsze musi być tak, jak oni chcą, nie mają szacunku do wielu rzeczy i ludzi. Nie wiem, czy to tylko na wakacjach, czy na co dzień również tacy są" - dodaje inna turystka. Za to o nadużywaniu przez Anglików alkoholu krążą prawdziwe legendy.