Turcja: schwytano siostrę Abu Bakra al-Bagdadiego

Lider Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Bagdadi został zabity 27 października. Teraz Turcja informuje, że schwytano jego siostrę. Władze podkreślają, że dla wywiadu "to informacyjna żyła złota".



Szef Centralnego Dowództwa USA gen. Kenneth F. McKenzie poinformował, że szczątki byłego lidera ISIS wrzucono do morza. Podobnie było w 2011 r., gdy został zabity przywódca al-Kaidy Osama bin Laden.

Likwidacja kalifa Abu Bakr al-Bagdadiego

Szef Pentagonu w rozmowie z CNN zdradził szczegóły operacji. Esper ujawnił, że Abu Bakr al-Bagdadi odmówił poddania się siłom USA, zanim zdetonował założony pas szahida. - Próbowaliśmy go wezwać i poprosić, by się poddał. Odmówił. Zszedł w podziemia i w momencie, gdy chcieliśmy go stamtąd wyciągnąć, zdetonował kamizelkę wybuchową - relacjonował szef Pentagonu.