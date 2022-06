Turcja odblokuje eksport ukraińskiego zboża? "Kraj gotowy do czterostronnych rozmów"

Stephane Dujarric, rzecznik sekretarza generalnego ONZ, dodał, że Turcja odgrywa znaczącą rolę w tej sytuacji. - Jeśli impas nie zostanie rozwiązany, to doprowadzi to do światowych niedoborów żywności. Myślę, że rola tureckiego wojska będzie pod tym względem krytyczna - powiedział Dujarric.