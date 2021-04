Tuleya mówi o "krwi polskich sędziów" i krytykuje UE. "Nie potrafi obronić praworządności"

- Czy jestem rozczarowany? Pewnie tak. Myślę, że to jest ten moment, kiedy mogę powtórzyć, że instytucje europejskie będą miały na swoich rękach krew polskich sędziów - odparł. Przypomniał, że polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, a zatem polscy sędziowie to też sędziowie unijni.

- Jeśli Europa nie potrafi obronić praworządności w jednym z krajów europejskich, no to pewnie znaczy, że nie potrafi bronić tej praworządności. Jeśli nie potrafi, to niech się uczy od polskich obywateli i polskich sędziów. My to właśnie robimy, niech się od nas uczą - powiedział sędzia.