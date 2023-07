Trzy wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce. Mamy nowych milionerów

To jednak nie wszystkie wygrane, jakie odnotowano we wtorkowym losowaniu Eurojackpot. Ponadto padły również dwie wygrane III stopnia (5+0) – każda warta 1 143 368,50 zł. Szczęście dopisało także osobie, która zagrała w Lotto Plus i trafiła "szóstkę", czyli 1 000 000 zł.