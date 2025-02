Trzęsienie ziemi w Lizbonie. "Rzucało murami"

- Mieszkam w kamienicy na pierwszym piętrze. Przez 10 do 15 minut murami rzucało tak, jakby ktoś wnosił potężne walizki , nie wiem co - relacjonuje pan Mariusz w rozmowie z RMF FM.

Wydarzenie to przywołało wspomnienia katastrofalnego trzęsienia z 1755 roku, które zmiotło miasto z powierzchni ziemi. Wstrząsy miały wtedy magnitudę od 8,5 do 9, wywołały falę tsunami i pożar trwający sześć dni. Zginęło wtedy od 20 tys. do nawet 100 tys. osób.