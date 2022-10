Osiem minut, potem Truss wyszła z sali. Na Wyspach burza

W czasie konferencji prasowej Truss wyglądała nieswojo, ale starała się robić dobrą minę do złej gry. - Jestem absolutnie zdeterminowana, aby dotrzymać tego, co obiecałam, zapewnić wyższy wzrost gospodarczy, uczynić Wielką Brytanię bardziej zamożną i aby przeprowadzić nas przez burzę, przed którą stoimy. Zagwarantowaliśmy pomoc w kwestii energii, upewniając się, że ludzie nie będą musieli mierzyć się z ogromnymi rachunkami tej zimy. Właśnie w obliczu problemów, które mieliśmy, podjęłam zdecydowane działania, aby zapewnić nam stabilność gospodarczą, ponieważ jest to niezwykle ważne dla ludzi i dla przedsiębiorstw w całym naszym kraju. Jako kraj stoimy w obliczu bardzo poważnych problemów - powiedziała.