Trzecie narodziny w tym roku. Jest ich już 15

Młode żubry zostaną wypuszczone na wolność za ok. dwa lata. Dla zwiększenia puli genowej. To wpływa na ich odporność. - Żubry sprowadzane do zagrody są silne pod względem genetycznym. Ich potomstwo jest bardzo cenne. Odtworzona populacja wywodzi się od zaledwie kilkunastu sztuk. W związku z tym ważne jest, żeby czuwać nad zmiennością genetyczną - tłumaczy Ewa Tkacz.