Trzech studentów zginęło w lawinie we Włoszech

Studenci nie żyją, instruktor uratowany

Zgodnie z tym, co udało się ustalić, cała trójka była studentami kursu przewodników alpejskich w Dolinie Aosty. Lorenzo Holzknecht (39 lat), Sandro Dublanc (44 lata) i Elia Meta (37 lat) byli na treningu, gdy zeszła lawina. Ich instruktor Matteo Giglio również został porwany przez lawinę, ale przeżył. To on wszczął alarm.