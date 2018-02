Trzaskowski stracił cierpliwość. "Spotkamy się w sądzie"

- Miarka się przebrała. Dosyć oszczerstw, kwestionujących moją osobistą uczciwość - podkreśla wzburzony kandydat PO na prezydenta stolicy. Rafał Trzaskowski zapowiedział pozew przeciwko Michałowi Dziębie, byłemu działaczowi Platformy.

W rozmowie z Radiem ZET Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę na „brak wiarygodności” Michała Dzięby. - Wystarczy sprawdzić wiarygodność tego pana, co wypisuje, kogo atakuje od lat w Internecie w sposób absolutnie skandaliczny i widać, że to wszystko jest wyssane z palca – mówi. - A co więcej, sam publikuje papiery, z których wynika, że cierpi na chorobę dwubiegunową, czyli maniakalno-depresyjną. Pokazuje papiery, z których wynika, że jest niepoczytalny i że się leczy - podkreśla.