Trzaskowski o przygotowaniach do Marszu Niepodległości. "Rządzący niestety skomplikowali sytuację”

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas środowej konferencji odniósł się do nadania państwowego statusu Marszowi Niepodległości. Jak podkreślił, "pełną odpowiedzialność" za jego organizację ponoszą rządzący. - W związku tym odpowiadają też za to, co będzie się działo na ulicach Warszawy - wskazał prezydent stolicy.