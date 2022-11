Trwają masowe egzekucje w Arabii Saudyjskiej. Brytyjczyk chce ocalić ojca ośmiorga dzieci

Kheir, aresztowany w 2014 roku za przemyt narkotyków podczas przekraczania granicy Jordanii do Arabii Saudyjskiej, twierdzi, że przyznał się do przestępstw związanych z przemytem niedozwolonych substancji tylko dlatego, że był poddawany okrutnym torturom. Został powieszony za nogi i bito go po brzuchu i nogach. W jego procesie sąd apelacyjny uchylił wyrok skazujący w marcu 2017 roku, ale sześć miesięcy później rząd nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy, co doprowadziło do ponownego skazania go na śmierć.