Trwa pogodowy armagedon w Polsce. Nawałnice, burze, wichury, spustoszenia

IMGW ostrzegał już od piątku. Pod koniec tego deszczowego weekendu nadal nie można liczyć na poprawę. Silny wiatr, przemieszczając się na północ potęgował moce. Przed południem żywioł dotarł do województwa pomorskiego i zagrażał wschodniej strefie brzegowej. Do niedzielnego wieczora spodziewane są kolejne groźne zjawiska w środkowej strefie brzegowej na Pomorzu i w województwie zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapowiadają około godziny 19 sztorm do 9 stopni w skali Beauforta.