Truskawkowy Księżyc. Wyjątkowa pełnia Księżyca 2020

Truskawkowy Księżyc. Co to za zjawisko?

W nocy z piątku na sobotę, 5/6 czerwca 2020, na niebie pojawi się Truskawkowy Księżyc. Co to oznacza? Truskawkowy Księżyc to ostatnia wiosenna pełnia Księżyca. Nazwa Truskawkowy Księżyc została nadana przez mieszkańców Ameryki Północnej i odnosi się do zbiorów truskawek, które odbywają się właśnie w czerwcu. Ostatnia pełnia wiosny, która przypada w czerwcu, nazywana jest także "różaną" lub "kwiatową". Warto też dodać, że jest to też szósta pełnia Księżyca w 2020 roku.