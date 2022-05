Truskawki. Ceny szaleją? Co powinieneś wiedzieć, zanim kupisz

- Co ważne, żeby te egzotyczne warzywa i owoce tutaj do Polski zostały przetransportowane i sprzedane, one muszą mieć wybite wszystkie bakterie, które się na nich znajdują, i w związku z tym – nie mówię, że nie są smaczne – ale na pewno ich właściwości zdrowotne są ograniczone. Dlatego zachęcam do tego, by będąc w Egipcie, spożywać owoce, warzywa egipskie. Będąc w Kalifornii, spożywajmy kalifornijskie. A jak jesteśmy w Polsce, spożywajmy polskie. Chodzi o taką generalną zasadę - dodaje dr n. med. Igor Łoniewski, współpracownik Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.