Trump z delikatną przewagą w sondażach. Zagraża mu trzeci gracz

Analitycy podkreślają, że zwolennicy Kennedy’ego Jr. częściej deklarują się jako sympatycy Republikanów (54 proc.) niż Demokratów (42 proc.), a do tego – gdy mają do wybory tylko dwóch głównych kandydatów - to częściej wskazują na Trumpa niż Bidena (republikański kandydat ma 13 pkt. proc. przewagi). Kandydat Republikanów widzi, że niezależny Kennedy podbiera mu wyborców. I dlatego coraz częściej atakuje go w swoich postach.