Trump ogłosił decyzję ws. debaty z Harris

- "Nie będzie powtórki!" - napisał Trump na platformie Truth Social, odnosząc się do propozycji telewizji CNN i Fox News zorganizowania drugiej debaty z Harris. – "Kamala jasno zadeklarowała wczoraj, że nie uczyni niczego, co by ją odróżniło od Joe Bidena, nie ma więc powodu do debaty" - dodał były prezydent USA.