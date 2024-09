"Trudna sytuacja" w policji. Siemoniak mówi o "poprawie"

- Na szczęście ta liczba nie rośnie - mówił szef MSWiA Tomasz Siemoniak, zapytany o sytuację dotyczącą wakatów w policji. - Mamy do czynienia z dwoma pozytywnymi zjawiskami, to znaczy zmniejsza się liczba odejść, w porównaniu np. do ubiegłego roku, jak również - od mniej więcej czerwca - mamy do czynienia ze zwiększeniem się liczby chętnych do policji - dodał.