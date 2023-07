Tropikalne upały nadciągają od Czech. Meteorolog ostrzega

Czwartek przyniesie lekkie "ochłodzenie"

W czwartek nastąpi lekka ulga. Dzień będzie pochmurny z okresowymi przejaśnieniami. Rano temperatury będą się wahać od 13 do 17 stopni, w ciągu dnia od 26 do 30 stopni, co można uznać za pewne "ochłodzenie" w kontekście całego tygodnia.