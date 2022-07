Wyszedł z tramwaju i potrąciło go auto. Chwile grozy w Gdańsku

"Mieszkanka Gdańska jadąc prawym pasem ruchu ul. Oliwskiej, na wysokości przystanku tramwajowego, podczas omijania tramwaju nie zastosowała się do obowiązku zatrzymania pojazdu, by zapewnić pieszym swobodne dojścia do chodnika i potrąciła wysiadającego z tramwaju mężczyznę" - podały służby.