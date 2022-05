"Skacz pan już, bo tam jest głębiej" Nagranie z wypadku w kanale Raduni

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w poniedziałek. 62-latek, który jechał w stronę Pruszcza Gdańskiego, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i wypadł z trasy. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać zdezorientowanego kierowcę, który próbuje zeskoczyć z dachu dryfującego auta na brzeg. Wiele osób, które przyglądały się całej sytuacji, próbuje pomóc mężczyźnie i zachęca do skoku.