Prognoza pogody. Nad morzem wciąż lato, możliwy deszcz na wybrzeżu

W nocy najcieplej nad morzem

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 9 st. C na północnym wschodzie, oraz 10 st. C, 12 st. C w centrum, do 14 st. C, 15 st. C na wybrzeżu, nieco chłodniej od 6 st. C do 8 st. C w kotlinach karpackich. Wiatr słaby, południowo-wschodni.