Pomorskie. Kurier spod Słupska podejrzany o molestowanie 14-latki

Kurier molestował 14-latkę? Mężczyzna usłyszał zarzuty

32-letni kurier miał dostarczyć paczkę do 14-latki. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kurier wszedł do mieszkania i rozmawiał z dziewczyną. Miał wypytywać ją o wiek i szkołę, do której uczęszcza. Mężczyzna miał także złapać ją za pośladki.