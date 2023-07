Pomorskie: Kolejna gmina włącza się do systemu FALA

– Najważniejszym argumentem, który przeważył o tym, że Gmina Władysławowo przystąpiła do projektu był fakt, że jest to innowacyjne i profesjonalne narzędzie wykorzystywane już na świecie, a nam zależy na jakości szeroko pojętej oferty naszej gminy. Jest to duże ułatwienie dla mieszkańców. Dlatego też nasze zaangażowanie w system FALA postrzegam w kategoriach ważnego interesu gminy, bo będzie to prawdziwy atut nawet w kontekście turystycznym – przekonuje Roman Kużel, burmistrz Władysławowa.